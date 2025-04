Real Madrid : le terrible constat de Daniel Riolo sur Kylian Mbappé

Éliminé par Arsenal et invisible ce mercredi soir, Kylian Mbappé est une nouvelle fois pointé du doigt. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a vivement critiqué le rôle de numéro 9 attribué au Français, qu’il juge totalement inadapté : « sa place n’est pas en tant que numéro 9. Si Vinicius s’en va à la fin de la saison, ok. Mais ça fait deux ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n’est pas le sien. Il fait ce qu’il peut, il met les buts, encore une trentaine cette année, certains sont magnifiques, d’autres très faciles. »

S’il reconnaît l’efficacité statistique de l’ancien Parisien, Riolo estime qu’elle masque un véritable gâchis : « à partir du moment où tu es devant, c’est normal de marquer. Mais combien de temps va-t-il se gâcher dans cette position ? Soit il retrouve un vrai physique – et il n’est pas loin de l’avoir complètement – pour rejouer dans la position qui a fait sa gloire, soit il s’obstine à vouloir jouer 9 et il va se gâcher. » L’éditorialiste a conclu sa tirade d’un constat qui fait presque froid dans le dos : « on aura eu un fantastique joueur de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais là, si c’est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu’on a connu. »