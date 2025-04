OL : les réponses directes de Paulo Fonseca sur le cas Matic et ses choix contestés

L’Olympique Lyonnais doit absolument réagir. À l’heure où l’OM est parti s’isoler dans les environs de Rome pour réussir sa fin de saison et valider sa place en Ligue des Champions, les Gones doivent atteindre le même objectif, mais dans un environnement bien plus agité. Les Gones ont vécu une terrible semaine avec une défaite à Manchester et la perte du derby face à l’ASSE dans des conditions houleuses. Sixièmes du classement de Ligue 1, les partenaires de Rayan Cherki sont dans l’obligation de l’emporter à domicile contre Rennes ce week-end.

Une mission pas si simple si l’on se fie aux derniers échos évoquant une forte tension en interne. Le directeur général Laurent Prud’homme est annoncé sur le départ, tandis que Paulo Fonseca se serait attiré les foudres de plusieurs stars lyonnaises après des choix de composition pour le derby critiqués. Le tout sans oublier la blessure de Corentin Tolisso et l’accueil hostile réservé par les supporters rhodaniens ce jeudi au centre d’entraînement. C’est donc dans ce climat peu évident que Fonseca s’est présenté cet après-midi face aux médias. Droit dans ses bottes, le technicien portugais n’a pas vacillé face aux reproches formulés dans la presse.

Fonseca a parlé avec Matic

« Il faut accepter les critiques, sinon, il ne faut pas faire ce métier. Nous devons vite ce moment, comprendre, apprendre et continuer », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport, avant de mettre ses joueurs face à leurs responsabilités et d’expliquer qu’il ne pouvait pas aligner le même onze de départ qu’à Old Trafford. « À Manchester, nous avons vécu des moments difficiles, mais pour le derby, il faut avoir une attitude. Après les 120 minutes de Manchester, nous n’avons pas pu jouer avec les mêmes joueurs. Je croyais dans tous les joueurs, mais lors des 45 premières minutes, nous n’avons pas fait ce que nous faisons normalement. » Enfin, Paulo Fonseca n’a pas échappé aux questions sur le cas Nemanja Matic.

Le milieu de terrain serbe est censé être l’un des joueurs lyonnais les plus expérimentés, mais il n’a pas été utilisé lors des deux matches face à Manchester United avant de rater le choc contre Saint-Étienne à cause d’un souci à la hanche. Un pépin physique qui serait, selon les médias locaux, une blessure davantage diplomatique que réelle. Agacé, Matic tiendrait également des mots durs à l’encontre du staff de Fonseca. Face à cette situation tendue, Fonseca a été très clair. « Quand les joueurs ne jouent pas, je comprends la frustration. Mais je suis l’entraîneur et je prends les décisions que je pense les meilleures pour l’équipe. J’ai parlé avec lui après le premier match de Manchester. Actuellement, il est bien, il fait une bonne semaine de travail et il est prêt à jouer le prochain match », a-t-il déclaré, avant d’assurer qu’il ne s’est pas excusé auprès du Serbe. « Non, j’assume toutes mes décisions. » C’est dit !