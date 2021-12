BL : Leipzig chute contre Bielefeld, Gladbach rejoint sur le fil à Hoffenheim, Francfort se rapproche du podium

Après la large victoire du Bayern Munich contre Wolfsbourg (4-0), la 17ème journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex et cinq affiches programmées à 15h30. Un dernier rendez-vous important pour tous les protagonistes avant la trêve hivernale. Dans le haut de tableau, Mayence (6e, 24 pts) et Francfort (7e, 24 pts), tous deux vainqueurs lors de la précédente journée, croisaient le fer avec l'ambition de se rapprocher du podium et ainsi de bien terminer cette année 2021. Au Waldstadion, Oliver Glasner et ses hommes entamaient parfaitement cette rencontre et étaient logiquement récompensés de leur domination peu après la demi-heure de jeu. Grâce à Jesper Lindström (1-0, 34e), Francfort rentrait en tête à la pause. Moins tranchants au fil des minutes mais toujours aussi entreprenants, à l'image d'un poteau touché, les Aigles parvenaient finalement à conserver leur avantage pour s'imposer sur la plus petite des marges. Une précieuse victoire qui permet à Francfort d'intégrer le top 5. Quatrième du championnat au coup d'envoi, Hoffenheim, invaincu lors des cinq dernières journées, accueillait de son côté le Borussia M'Gladbach, treizième et qui restait sur quatre revers de rang. À la PreZero Arena, les dynamiques étaient donc bien différentes mais ce sont bien les Poulains qui ouvraient le score par l'intermédiaire de Breel Embolo (0-1, 35e). Un premier acte équilibré et très ouvert (8 tirs de part et d'autre) qui tournait donc à l'avantage des visiteurs. Au retour des vestiaires, la troupe de Sebastian Hoeness poussait pour faire son retard mais butait inlassablement sur la défense des visiteurs. Il fallait finalement attendre le début du temps additionnel pour voir les locaux récompensés de leur domination grâce à Akpoguma, auteur du but égalisateur (1-1, 90+1e). Un match nul qui laisse Gladbach à la 13e place. Hoffenheim reste au pied du podium.

La suite après cette publicité

À la Red Bull Arena, Leipzig (9e, 22 pts), fort d'une série de trois matches sans défaite toutes compétitions confondues, recevait l'Arminia Bielefeld (17e, 13 pts). En cas de nouvelle victoire, les hommes de Domenico Tedesco pouvaient donc effectuer un bond au classement et ainsi se rapprocher du top 5. Ultras-dominateurs au cours de la première période (76% de possession de balle), les coéquipiers de Christopher Nkunku butaient malgré tout sur une défense de Bielefield très solidaire. Tenu en échec à la pause, le RBL repartait avec les mêmes intentions mais rencontrait les mêmes difficultés face au bloc adverse. Et ce qui devait arriver arriva. Sur l'une des rares montées offensives des visiteurs, Janni-Luca Serra, opportuniste, trompait la vigilance de Gulacsi et ouvrait le score (0-1, 57e). Pire encore, malgré l'expulsion de Klos (70e) et une infériorité numérique à gérer, l'Arminia parachevait son succès grâce à Okugawa (0-2, 75e). Une défaite lourde de conséquence pour Leipzig qui reste englué à une décevante neuvième place et termine cette phase aller sur une nouvelle fausse note. Dans les autres rencontres, l'Union Berlin (8e, 24 pts) se déplaçait sur la pelouse du Vonovia-Ruhrstadion pour défier Bochum (11e, 20 pts). Dans une première période relativement pauvre, les Hommes en Fer trouvaient malgré tout la faille au quart d'heure de jeu grâce à Max Kruse (0-1, 16e). Et si le VfL trouvait le poteau dans le second acte, c'est bien le club de Berlin qui s'imposait d'une courte tête (1-0) pour grimper à la 6ème place. Bochum est 12e. Enfin, à domicile, Greuther Fürth, lanterne rouge et sèchement battu à Dortmund lors de la précédente journée après avoir glané son premier succès de la saison contre l'Union Berlin, recevait Augsbourg (16e, 17 pts) dans un duel de tous les dangers en bas de tableau. Assez largement dominé dans cette rencontre, les Trèfles résistaient tant bien que mal pour arracher un nouveau résultat positif. Un score nul et vierge (0-0) qui n'arrange cependant aucune des deux formations puisque Greuther Fürth reste bon dernier alors qu'Augsbourg pointe à la 14e place.

Tous les résultats de l'après-midi