Serie A : la Juventus fait tomber l'AC Milan !

Pour finir en beauté la 16e journée de Serie A, l'AC Milan et la Juventus croisaient le fer ce mercredi soir à San Siro. Toujours invaincus en championnat et leaders, les Rossoneri pouvaient prendre leurs distances en tête suite à la défaite de l'Inter contre la Sampdoria. Les Bianconeri, septièmes avec dix points de retard sur leur adversaire du soir (mais un match en moins), pouvaient passer quatrièmes en cas de succès.

Rapidement, Chiesa ouvrait le score pour la Vieille Dame sur un service de Dybala (18e, 0-1) mais les locaux réagissaient avec un but de Calabria (41e, 1-1). Mais le duo Chiesa-Dybala fonctionnait à merveille et les deux joueurs se trouvaient encore pour un doublé de l'Italien (62e, 1-2). Derrière, McKennie enfonçait le clou (76e, 1-3) et la Juve s'imposait pour grimper au 4e rang. Avec sa première défaite de la saison en Serie A, Milan restait leader avec un point de plus que l'Inter.

