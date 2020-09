OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour la fin du mercato

Nouveau « Head of Football » de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a très rapidement été mis dans le bain. Face à la situation financière compliquée du club phocéen, l’ancien directeur sportif de Valence a été prié de renforcer l’équipe d’André Villas-Boas sans grande marge de manoeuvre, après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi. Une mission qu’il a poursuivie avec le recrutement du Japonais Yuto Nagamoto. Trois recrues plus le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez et c’est tout pour le moment. Y aura-t-il d’autres renforts ?

La question se pose étant donné que l’OM devra gérer la Ligue des Champions en plus du championnat et de la Coupe de France cette saison. Interrogé sur le site officiel de l’OM, Longoria a préféré rester évasif. « On verra dans les trois dernières semaines si on trouve la manière de renforcer l’effectif pour le rendre plus compétitif dans ce mercato très particulier.» Pas très bavard à ce sujet, le dirigeant phocéen reste toutefois conscient qu’il existe une grosse attente vis-à-vis du recrutement d’un attaquant. Une cible pour laquelle Longoria a confirmé que l’OM comptait mettre le paquet, bien aidé par Frank McCourt, enfin disposé à mettre à nouveau la main au portefeuille.

Ne pas refaire un coup à la Mitroglou

Cependant, l’Espagnol a été très clair. Pas question de recruter pour recruter, avec le risque de refaire un coup à la Mitroglou (recruté en toute fin de mercato pour 15 M€). « On n’a pas de pression car on veut attendre l’opportunité de consensus. (…) On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant. »

Enfin, l’une des grandes missions de Longoria, c’est aussi de générer des revenus pour renflouer les caisses olympiennes. Un objectif qui pourrait donc passer inévitablement par la vente d’un ou plusieurs Phocéens. Mais comme pour le dossier de l’attaquant, il n’y a pas le feu au lac selon Longoria. « Il n’y a pas un montant de ventes parce que tu peux arriver au bilan final avec un bon business. (…) On n’a pas un montant minimum à réaliser. L’OM n’est pas un club qui doit vendre tous les ans pour faire des résultats. On vendra si le bon prix arrive pour un joueur et si la situation est convenable. » Voilà qui est dit.