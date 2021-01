Le gros point mercato du directeur sportif de l'AC Milan

Il y a beaucoup de bonnes nouvelles du côté de l'AC Milan en ce moment. En effet, les Lombards sont leaders de Serie A, ils viennent de voir le retour, ce samedi contre le Torino, de Zlatan Ibrahimovic après sa blessure et enfin, Rafael Leao commence à marquer but sur but. Pour autant, avec l'ouverture de ce marché des transferts, on se demande, en Lombardie, s'il ne serait pas judicieux d'améliorer encore un peu plus l'effectif à disposition de Stefano Pioli.

Toutefois, avant de voir arriver des éléments de l'extérieur, il faut regarder les fins de contrat. Le premier est le portier Gigio Donnarumma, dont le contrat s'achève à la fin de saison. Même débat pour le milieu offensif et joueur du mois de décembre en Italie Hakan Calhanoglu. Le Turc étant notamment pisté par les Anglais de Manchester United, qui seraient ravis de pouvoir accueillir un joueur de son talent, le tout pour le prix de zéro euro.

Milan pas encore sur de recruter

Lors d'un court entretien avec DAZN, Frederic Massara, le directeur sportif de l'AC Milan a fait le point : « nous sommes confiants, le dialogue se poursuit de manière fructueuse avec les agents respectifs et surtout nous sommes conscients que nous avons deux professionnels extraordinaires qui ne pensent pas à cela et qui se débrouillent bien pendant les matches. Avec l'espoir d'avoir de bonnes nouvelles au plus vite ». Mais on évoque aussi des transferts.

Soualiho Meité, le milieu de terrain, et Mohamed Simakan, le défenseur de Strasbourg sont annoncés comme possibles arrivants. « Il y a beaucoup d'acteurs qui sont approchés, on les évalue et on en parle avec Pioli pour voir s'il faudra compléter une équipe qui s'est déjà avérée très compétitive. Le marché est encore long », a-t-il ainsi poursuivi. Les tifosi de l'AC Milan peuvent donc avoir le sourire, les prochaines semaines s'annoncent radieuses.