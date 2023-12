Le FC Barcelone a enfin trouvé comment s’offrir João Félix !

Cet été, dans les ultimes instants du mercato, le FC Barcelone annonçait l’arrivée en prêt de João Félix en provenance de l’Atlético de Madrid. L’international portugais, acheté pour 120 millions par les Colchoneros, n’a jamais réussi à s’épanouir dans le football de Diego Simeone et cherchait donc une porte de sortie. Son prêt avec Chelsea n’avait pas été concluant et cet été, il ne souhaitait absolument pas rester à Madrid où il était d’ailleurs écarté du groupe par son coach. Finalement, après avoir patienté, João Félix a rejoint le Barça en prêt forcément, le club catalan étant incapable de s’offrir définitivement le Portugais vu son prix.

Depuis son arrivée en Catalogne, João Félix s’éclate. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 15 matches cette saison, l’ancien joyau de Benfica retrouve des couleurs et semble correspondre au jeu du Barça. Plus disponible, moins esseulé, il s’illustre notamment pas sa qualité technique très au-dessus de la moyenne. Et forcément, le FC Barcelone espère conserver le joueur à l’issue de son prêt. Problème, l’Atlético de Madrid, qui l’a payé une fortune, ne le bradera pas du tout. Et il faut donc trouver un terrain d’entente alors qu’au début de saison, la somme de 85 millions était évoquée dans ce dossier. Une somme bien trop importante pour le Barça, toujours en grande difficulté financière.

Un nouveau prêt et un forcing de João Félix ?

Mais les soucis financiers du club ne semblent pas décourager la direction dans ce dossier. Selon les informations de Sport, les Blaugranas se creusent la tête depuis plusieurs mois pour tenter de trouver une solution. Et elle a peut-être été trouvée. Même si l’Atlético de Madrid accepterait finalement de lâcher João Félix contre 65 millions, le Barça est incapable de s’aligner et va donc proposer autre chose. Selon le média catalan, le Barça a comme idée de prolonger le prêt d’un an en incluant cette fois une option d’achat obligatoire. Cela permettrait ainsi au Barça de profiter du joueur encore une saison et de passer à la caisse en juin 2025.

Ce n’est pas tout. Le Barça espère négocier à la baisse cette option d’achat. Comment ? En se servant des relations glaciales entre João Félix et la direction madrilène. Le joueur, qui affronte d’ailleurs son ancienne équipe ce dimanche soir (21h), ne cache pas son envie de rester définitivement au Barça et ses récentes déclarations n’ont d’ailleurs pas plu aux joueurs des Colchoneros comme Antoine Griezmann. Pour obtenir ce qu’il souhaite, l’attaquant portugais de 24 ans est donc prêt à tout et pourrait ainsi refuser toutes les offres cet été pour faire céder l’Atlético. Ce cas obligerait donc le club de la capitale à négocier avec le Barça pour régler ce dossier. Barcelone a tout prévu… mais il peut se passer beaucoup de choses avant cet été 2024.