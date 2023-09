Allemagne : l’énorme coup de gueule de Gündogan après la défaite face au Japon

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour l’Allemagne. Ces dernières années, la sélection multiplie les compétitions décevantes, à l’image de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Mais les matchs amicaux aussi, ne sont pas épargnés. Les hommes d’Hansi Flick ont totalement déjoué samedi soir face au Japon, s’inclinant lourdement face à une équipe plus solidaire (1-4). Pour Ilkay Gündogan, le niveau de jeu proposé par les Allemands n’est pas acceptable, et ce n’est pas une question d’entraîneur.

«C’est évident, on n’est tout simplement pas assez bons. C’est la réalité. On croit peut-être que l’on est meilleurs que ce que l’on est. D’un point de vue du jeu, on n’est pas au même niveau qu’une équipe comme celle que l’on a affrontée. C’est difficile et décevant, mais la tendance parle pour elle. Nos prétentions sont loin de la réalité. On doit accepter que l’on n’est pas assez bons en ce moment», avoue le nouveau joueur du FC Barcelone. Il poursuit : «Quand on voit comment il est motivé, les mots qu’il nous dit après le match. Mais à un moment, ce n’est pas qu’une question d’entraîneur, c’est aussi une question d’équipe. Les Japonais étaient tout simplement meilleurs aujourd’hui, autant défensivement qu’offensivement. Ils ont joué, bien fait circuler le ballon, ont joué dans le bon espace, ils se sont créé beaucoup d’occasions de but. Il y a matière à réfléchir, on doit le reconnaître. On fait tout simplement trop d’erreurs individuelles.» À quelques jours d’affronter l’équipe de France, l’Allemagne ne semble pas en mesure de faire un coup face aux Bleus. L’Allemagne est prenable.