Frenkie De Jong se fait insulter par les supporters du Barça

La suite après cette publicité

Selon Sport, les agents de Frenkie de Jong sont arrivés à Barcelone. En effet, comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt dans la journée, le Barça a pratiquement conclu un accord de transfert avec Chelsea. La direction du club catalan est très claire avec le milieu de terrain néerlandais : soit son salaire est réduit afin de pouvoir enregistrer les nouveaux arrivants avant la reprise de la Liga soit il doit négocier avec le club londonien pour parvenir à un accord et partir le plus rapidement possible. Pour le moment, les positions entre l’entourage de De Jong et le Barça restent très divergentes.

Cela excite en tout cas les supporters barcelonais. En effet, en arrivant au centre d'entrainement du FC Barcelone aujourd'hui, De Jong a été la cible d'insultes de la part de certains fans. Le climat se tend chaque jour un petit peu plus entre l'international néerlandais d'une part et le club culé et ses supporters les plus intransigeants d'autre part.