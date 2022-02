Salzbourg - Bayern : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent avec une affiche entre deux équipes offensives qui oppose le Red Bull Salzbourg au Bayern Munich. A domicile, les Autrichiens s'organisent en 4-4-2 losange avec Philipp Köhn dans les buts. Devant lui, Rasmus Kristensen, Oumar Solet, Maximilian Wöber et Andreas Ulmer forment la défense. Mohamed Camara est positionné comme sentinelle auprès de Nicolas Capaldo et Nicolas Siewald tandis que Brenden Aaronson évolue comme meneur de jeu. Karim Adeyemi et Noah Okafor sont associés en attaque.

De son côté, le Bayern Munich de Julian Nagelsmann s'articule dans un 3-4-3 avec Sven Ulreich comme dernier rempart avec Benjamin Pavard, Niklas Süle et Lucas Hernandez en défense. Le double pivot est assuré par Joshua Kimmich et Corentin Tolisso. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané et Kingsley Coman.

Les compositions

Red Bull Salzbourg : Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Siewald - Aaronson - Adeyemi, Okafor

Bayern Munich : Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman - Müller, Lewandowski, Sané

