RC Lens-AS Monaco : Seko Fofana aux anges après la superbe victoire des siens

Après la superbe victoire du RC Lens face à l’AS Monaco au stade Bollaert (3-0), Seko Fofana était forcément un capitaine heureux. Le milieu de terrain de 27 ans est revenu sur l’exemplarité de ses coéquipiers mais aussi sur le soutien des supporters. «Je pense que c’est un match référence parce qu’on a fait tout ce qu’il fallait jusqu’à la fin on a pressé. Ils ont pas eu le temps de respirer. Après le match de la semaine dernière nous a aussi aidé, malgré les épreuves, on a vu qu’à dix contre onze on pouvait être capable de mettre de l’intensité. Aujourd’hui c’était plus facile, il n’y a rien à dire, en plus on est emporté par notre public. Il va falloir mettre cette intensité jusqu’à la fin de la saison et continuer à vibrer», a confié le capitaine lensois à Canal +. Seko Fofana s’est ensuite attardé sur l’état d’esprit de toute l’équipe.

«On va dire que c’est un concurrent direct au classement. Après à la base nous on joue pas le même championnat qu’eux donc on est fier à chaque match de se donner à fond et d’être récompensé. Va falloir garder cette mentalité jusqu’à la fin de la saison. On est très content et ce soir on voit plein de personnes avec des lumières, ça nous a fait plaisir donc on va essayer de continuer jusqu’à la fin», s’est réjoui le milieu de terrain avant de poursuivre sur son manque de chance face au but symbolisé par une nouvelle frappe sur la barre monégasque : «j’ai jamais de chance. Il faudrait que je fasse un highlight avec tous les poteaux et les barres que j’ai mis cette saison. Un peu de frustration mais l’essentiel c’est d’avoir gagné et d’avoir montré un beau visage ce soir». Interrogé sur le joueur qui allait chanter devant les supporters, le capitaine du RC Lens a encensé son coéquipier de l’attaque lensoise : «c’est Loïs (Openda), joueur du mois et en plus il met un doublé. On est très content et on va savourer ça.»

