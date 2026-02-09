Menu Rechercher
Ligue 1

Jérôme Rothen massacre l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jérôme Rothen commente l'actualité football chaque soir sur RMC @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Les joueurs et les dirigeants de l’Olympique de Marseille prennent très cher depuis hier soir et leur défaite face au Paris Saint-Germain (5-0). Cible de critiques, les Phocéens sont attaqués par les médias ainsi que par leurs plus fidèles supporters. Habitué à dire ses quatre vérités sur l’OM, Jérôme Rothen ne s’est pas privé pour massacrer le bilan des Olympiens.

Rothen s'enflamme
💥 L'humiliation d'hier face au PSG acte-t-elle l'échec de la stratégie de l'OM ?

@RothenJerome : "C'est un échec total. Ce qui se passe depuis début 2026 est un scandale. Je pensais que l'on avait atteint des sommets avec la défaite à Bruges, mais là... c'est honteux !"
« Bien sûr que c’est un échec, un cuisant échec. Arrêtez de me trouver des excuses. Ce qui s’est passé depuis le début de l’année 2026, c’est tout simplement un scandale. En termes de qualité collective, individuelle, d’objectif et de résultats, ils sont complètement à la rue. (…) Il n’y a rien de bien qui s’est passé cet été. (…) Tu t’es trompé sur toute la ligne sur le recrutement. Hier, c’est honteux. Je pensais qu’on avait atteint les sommets à Bruges (défaite 3-0). (…) Le problème, c’est que tout le monde est tiré vers le bas, ils régressent. Les joueurs, il n’y en a pas un pour rattraper l’autre, l’entraîneur est dépassé et la direction, tu ne l’entends plus. Donc c’est un échec total », a-t-il déclaré au micro de RMC.

