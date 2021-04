Bordeaux : Paul Baysse et les Girondins ne comptent pas baisser les bras

Une saison horrible. Seizièmes de Ligue 1 avant le lancement de la 34e journée, les Girondins de Bordeaux ont vécu une journée terrible jeudi avec l'annonce de King Street, qui a lâché l'affaire. Bousculé par cette annonce, le club au scapulaire devait en tout cas se ressaisir sur la pelouse de Lorient mais les Bordelais ont sombré (1-4). Présent au micro de Canal + après la défaite de son équipe, Paul Baysse a fait part de sa déception. Mais le joueur de 32 ne compte pas baisser les bras alors qu'il reste encore quatre rencontres en championnat.

«C'est difficile. On est vraiment vraiment déçus. Ça nous fait une cartouche en moins, il en reste quatre. On va continuer et puis on ne va pas lâcher maintenant. On a encore notre destin entre nos mains, on va donner plus que ce qu'on donne en ce moment. Le maximum, le meilleur de nous-mêmes. Les quatre cartouches qui nous restent, on ne va pas les lâcher,» a déclaré le défenseur avant de parler des évènements extra-sportifs. «Il faut faire la part des choses. On est 11 joueurs sur le terrain, le staff, tout le monde... On est aussi un peu à l'écart de ce qui se passe au-dessus, on doit se protéger de ça. Mais ça doit nous rendre plus fort et sportivement, il faut sauver le club.»