Manchester United : Edinson Cavani a choisi sa future destination

L’aventure mancunienne d’Edinson Cavani (35 ans) n’a pas vraiment été couronnée de succès. Parti amer du Paris Saint-Germain, El Matador pensait démontrer qu’il en avait encore sous le pied à Old Trafford. Mais après une première saison honorable (10 buts inscrits en 26 rencontres de championnat), l’Uruguayen s’est effacé.

Victime du retour en fanfare de Cristiano Ronaldo, Cavani lui a cédé son numéro 7 et son temps de jeu aussi. Pas aidé par des pépins physiques non plus, l’ancien Parisien n’a été titularisé qu’à 6 reprises cette saison en Premier League (pour 2 petits buts marqués). Une situation compliquée qui a scellé son sort.

Cavani ne prolongera pas

Libre de tout contrat en juin prochain, Cavani avait été annoncé sur le départ en janvier dernier. Le FC Barcelone lui faisait alors les yeux doux, mais Ralf Rangnick avait réussi à convaincre son buteur de rester. Pas de quoi bouleverser les plans du joueur qui ne prolongera pas son bail. D’ailleurs, le Guardian affirme que le prochain objectif de l’attaquant sud-américain est d’aller découvrir la Liga.

Après être passé par la Serie A (Palerme, Napoli), la Ligue 1 (PSG) et la Premier League (MU), Cavani veut se tester dans le quatrième des cinq plus grands championnats européens. Reste maintenant à savoir où. Si le Barça était intéressé l’hiver dernier, les Blaugranas se sont depuis considérablement renforcés en attaque. À moins que des départs (Depay, Braithwaite, De Jong) ne changent la donne…