Serie A : l'Inter déroule face au Genoa, Cagliari gagne enfin

Au lendemain du match nul concédé par la Juventus sur la pelouse de Vérone (1-1), l'Inter accueillait le Genoa, 12e mais invaincu depuis sept matches, pour le compte de la 24e journée de Serie A. Leader pressé, le club milanais n'avait besoin que d'une minute pour prendre l'avantage. Lancé par Lautaro Martinez, Romelu Lukaku faisait parler sa puissance et désarçonnait Cristian Zapata avant de croiser un tir du pied droit pour tromper Mattia Perin (1-0, 1e). En seconde période, Mattéo Darmian, servi par Romelu Lukaku, doublait la mise (2-0, 69e). Et à peine entré en jeu, c'est le Chilien Alexis Sanchez qui inscrivait le 3e but intériste, à l'affût sur un tir de Lukaku repoussé par Mattia Perin (3-0, 80e). Une promenade de santé.

La suite après cette publicité

Ce cinquième succès consécutif permet aux troupes d'Antonio Conte de compter 7 points d'avance sur l'AC Milan, qui se déplace à Rome ce soir (20h45). Cet après-midi, on a longtemps cru qu'il n'y aura ni vainqueur ni but dans le duel de milieu de tableau entre l'Udinese (13e) de Jean-Victor Makengo et la Fiorentina (14e) du trio Malcuit-Eysseric-Ribéry. Mais le Macédonien Ilija Nestorovski, sur un service de Rodrigo De Paul, a offert un court mais précieux succès à Udine (1-0, 86e). Dans le bas de tableau, Cagliari (18e) s'est imposé 2-0 chez la lanterne rouge Crotone (20e), grâce à des buts de Pavoletti et Joao Pedro sur penalty. Un premier succès en championnat depuis le 7 novembre (17 matches) !

Le classement de Serie A.

Les résultats des matches de 15h (24e journée)

Inter 1 - 0 Genoa : Lukaku (1e) pour l'Inter.

Crotone 0 - 2 Cagliari : Pavoletti (56e) et Joao Pedro (60e, s.p) pour Cagliari.

Udinese 1 - 0 Fiorentina : Nestorovski (86e) pour l'Udinese.