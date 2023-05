Premier League : Tottenham ne sera pas européen la saison prochaine, Everton restera dans l’élite, Leeds et Leicester relégués en Championship

Ce dimanche soir, la Premier League voyait ses vingt clubs disputer la 38e et dernière journée du championnat dans une fin de saison déjà décidée pour le titre, puisque Manchester City a assuré son neuvième sacre final il y a déjà une semaine. Néanmoins, le football anglais nous offrait encore des rencontres à enjeux, dans les deux parties du tableau, de la course à l’Europe à la lutte pour le maintien. On débute ce tour d’Angleterre avec le podium, avec un duel à distance entre Manchester United, hôte de Fulham, et Newcastle, en déplacement sur la pelouse de Chelsea.

La suite après cette publicité

Pourtant, les Magpies occupaient la troisième place grâce au but d’Anthony Gordon dès la 8e minute de jeu. Cette ouverture du score était conjuguée à celle des Cottagers à Manchester, permettant aux hommes d’Eddie Howe de croire à la dernière marche du podium. Néanmoins, les Red Devils se relevaient et renversaient la vapeur face à la formation du sud-ouest de Londres grâce à Jadon Sancho et Bruno Fernandes. De son côté, le NUFC voyait Raheem Sterling marquer le but égalisateur des Blues pour anéantir leur espoir de doubler les pensionnaires d’Old Trafford.

À lire

Le Real Madrid a un terrible casse-tête avec Harry Kane

Tottenham sans Europe la saison prochaine

Huitième avant ce week-end, Tottenham pouvait espérer s’offrir une qualification en Ligue Europa Conference à la dernière journée du championnat. Pour cela, il fallait s’imposer sur le terrain de Leeds, mal embarqué pour espérer se maintenir dans l’élite du football anglais, et attendre un faux-pas d’Aston Villa, qui recevait Brighton, qualifié en Ligue Europa. Les Spurs faisaient le travail de leur côté, et très rapidement même, grâce au but hâtif de Harry Kane dès la deuxième minute de jeu, avant de s’offrir un doublé - pour atteindre la barre des 30 buts en PL - après le break de Pedro Porro et la réduction du score des Whites signée Jack Harrison. Lucas Moura y allait même de son but dans le temps additionnel pour son tout dernier match avec les Spurs.

La suite après cette publicité

Cependant, la contre-performance du club de Birmingham n’arrivait pas : les hommes d’Unai Emery s’imposaient à domicile face à ceux de Roberto De Zerbi pour confirmer leur ticket pour la troisième édition de la C4 la saison prochaine. Douglas Luiz débloquait d’abord la marque dès la 8e minute de jeu avant l’égalisation signée Deniz Undav, finalement refusée pour un hors-jeu du passeur Julio Enciso au départ de l’action. L’attaquant allemand ne trouvait le chemin des filets qu’après le deuxième but des Villans marqué par Watkins. Le Villa Park explosait de joie au coup de sifflet final, sachant qu’il accueillera une compétition européenne dans quelques mois, 15 ans après sa participation à la Coupe Intertoto 2008-2009.

Leeds et Leicester officiellement relégués

Avec sa défaite à domicile contre Tottenham, Leeds perdait le peu d’espoir de maintien qui lui restait et jouera donc en Championship la saison prochaine. Les Peacocks seront rejoints par Leicester, pourtant vainqueur à domicile de West Ham mais qui n’avait pas son destin entre ses mains. En effet, les Foxes espéraient un match nul ou une défaite d’Everton, qui recevait Bournemouth. Finalement, les Toffees resteront avec leur voisin et éternel rival, Liverpool, grâce au beau but d’Abdoulaye Doucoure, prolongé par sa direction jusqu’en 2025, et ainsi assurer le maintien du club de la Mersey en Premier League.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de l’après-midi, sans réel enjeu, Arsenal, assuré de terminer deuxième du championnat, s’offrait un large succès face à Wolverhampton, avec notamment le doublé de Granit Xhaka, qui disputait sa dernière rencontres avec les Gunners et salué par ses supporters à sa sortie. Brentford s’adjugeait un succès de prestige face au champion de cette saison, Manchester City. Dans une rencontre prolifique au St Mary’s Stadium, Liverpool et Southampton se quittaient sur un score de parité (4-4 !) Crystal Palace et Nottingham Forest, qui joueront une saison supplémentaire en PL l’été prochain, se partageaient également les points.

Les résultats complets de la 38e journée

Arsenal 5-0 Wolves : Xhaka (11e, 14e), Saka (27e), Jesus (58e), Kiwior (78e)

La suite après cette publicité

Aston Villa 2-1 Brighton : Douglas Luiz (8e), Watkins (26e) / Undav (38e)

Brentford 1-0 Manchester City : Pinnock (86e)

Chelsea 1-1 Newcastle : Trippier (csc 27e) / Gordon (9e)

Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest : Hughes (66e) / Awoniyi (31e)

Everton 1-0 Bournemouth : Doucoure (57e)

Leeds 1-4 Tottenham : Harrison (67e) / Kane (2e, 69e), Porro (47e), Lucas Moura (90+5e)

La suite après cette publicité

Leicester 2-1 West Ham : Barnes (34e), Faes (62e) / Fornals (79e)

Manchester United 2-1 : Sancho (39e), Fernandes (55e) / Tete (19e)

Southampton 4-4 Liverpool : Ward-Prowse (19e), Sulemana (28e, 48e), Amstrong (64e) / Diogo Jota (10e, 73e), Firmino (14e), Gakpo (72e)