Liverpool : Hugo Ekitike a fait vivre un cauchemar à l’OM !

Un ex-Parisien qui fait mal à l’OM. Le scénario tant redouté a bien eu lieu, ce mercredi soir, lors du choc opposant les Olympiens à Liverpool. Aligné à la pointe de l’attaque des Reds, l’ancien buteur du club de la capitale n’a, certes, pas marqué (tout du moins officiellement) mais il a constamment pesé sur une défense phocéenne en grande souffrance. Intelligent dans son placement, juste techniquement et auteur de nombreux appels dans la profondeur, le joueur passé par Reims et Francfort aura finalement été une menace permanente pour les troupes de Roberto De Zerbi.

En jambes et rapidement en vue dans cette rencontre, l’avant-centre de 23 ans était même tout proche de climatiser l’Orange Vélodrome. Sur un centre précis de Dominik Szoboszlai, l’international français se jouait de la défense olympienne avant de conclure mais l’officiel du soir signalait finalement une position de hors-jeu (24e). De qui refroidir les ardeurs du numéro 22 liverpuldien ? Loin s’en faut. Dans tous les bons coups, Ekitike a globalement fait vivre un enfer à Leonardo Balerdi et consorts. Pesant dans le jeu, mobile et efficace peu importe sa position, il a imposé son physique. Un match plein où l’intéressé pourra seulement regretter son manque d’efficacité.

Un impact XXL dans le jeu

Pour preuve ? Ces deux nouvelles tentatives au retour des vestiaires. Si la première fracassait le poteau d’un Rulli statique (59e), la seconde s’envolait, de peu, au-dessus des cages olympiennes (65e). Pas de quoi remettre en cause la très belle performance du natif de Reims, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM et élu homme du match. Remplacé par Cody Gakpo (79e), Ekitike pourra donc quitter la Canebière avec le sentiment du devoir accompli, tout comme son entraîneur Arne Slot, heureux du réalisme offensif de ses troupes en terres marseillaises.

«C’est toujours difficile de jouer contre Marseille car on sait que les fans sont passionnés, ce qui rend le match difficile, d’autant plus avec un coach comme le leur. On était préparés à cela. On l’a vu en première période, même si on n’a pas toujours réussi à trouver nos joueurs libres. On l’a fait une fois, mais il était hors-jeu (Ekitike, 23e). On a réussi à trouver les espaces ensuite, dans les bonnes dispositions. Le deuxième but a mis un moment à arriver (Frimpong, 72e). En ce moment, à chaque fois qu’on a une opportunité, on touche le poteau ou la barre, mais on a enfin réussi à concrétiser et accroître notre avantage».

Au micro de Canal +, Samir Nasri louait aussi les qualités du Français. «Ce qui est très fort, c’est que malgré le fait qu’il soit un attaquant et que les stats soient hyper importantes, on souligne quand même le match qu’il a fait alors qu’il n’a pas marqué ni fait de passe décisive mais l’impression visuelle : il est dangereux à chaque prise de balle, il fait à chaque fois le décalage face à son adversaire direct, et il réussit à lier tous les joueurs de Liverpool…» Porté par un grand Hugo Ekitike, Liverpool est désormais 4e.