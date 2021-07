Manchester United : l’AC Milan prépare une offre pour Diogo Dalot

Déjà prêté à l’AC Milan la saison passée, les Milanais veulent conserver Diogo Dalot (22 ans). Les Rossoneri prépareraient une offre de prêt avec option d’achat pour le joueur de Manchester United, sous contrat jusqu’en 2023. De leur côté, les Red Devils seraient ouverts à cette idée, mais réclameraient 4 à 5 millions d’euros d’indemnité.

L’international Portugais avait récemment été annoncé dans le viseur du Real Madrid. Carlo Ancelotti apprécie son profil et voudrait apporter de la concurrence au poste de latéral droit. Mais d’après les dernières rumeurs, une arrivée au sein de la Casa Blanca ne serait pas une option pour le moment.

AC Milan are preparing a new bid to Manchester United for Diogo Dalot. Loan with buy option to be offered again - but improving the loan fee 🔴 #MUFC #ACMilan



Man Utd want around €4/5m loan fee + buy option included. Ancelotti loves him but Real Madrid not an option, as of now.