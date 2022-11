MU : Erik ten Hag ne veut plus entendre parler de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

L'issue semble inévitable. En accordant une interview au journaliste anglais Piers Morgan, qui sera diffusée mercredi et jeudi dans son intégralité et dont les premiers extraits ont été diffusés dimanche, Cristiano Ronaldo (37 ans) a probablement mis un terme à son aventure à Manchester United. La raison ? L'international portugais, relégué au second plan par Erik ten Hag depuis l'été dernier, s'est complètement lâché sur son entraîneur, sur ses dirigeants et même plus globalement sur le club en lui-même de manière générale. Sans grande surprise, ses propos ne passent pas en interne.

ESPN explique en ce sens qu'Erik ten Hag, qui a retardé son départ en vacances pour gérer l'affaire CR7, a expliqué à sa direction qu'il estimait que Ronaldo ne devrait plus jouer pour MU. C'est ce qu'aurait confié le Néerlandais à Joel Glazer (co-président du club mancunien), à Richard Arnolrd (directeur général) et John Murtough (directeur du football) lors d'une réunion d'urgence ces dernières heures. Le média américain précise que l'ancien coach de l'Ajax considérait pourtant toujours Cristiano Ronaldo comme un sérieux atout pour son équipe en vue de la seconde partie de saison, mais qu'il n'était pas prêt à sacrifier l'unité du collectif pour un seul homme. Il s'attend donc à le voir partir lors du mercato hivernal, même si Man United ne parvient pas à lui trouver un remplaçant.