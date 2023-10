LdC, Al-Hilal : nouvelles provocations iraniennes

La suite après cette publicité

Les tensions sont palpables entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Pour rappel, deux clubs saoudiens avaient rendez-vous en Iran pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions asiatique. Al-Ittihad devait affronter hier Sepahan, tandis qu’Al-Hilal doit se mesurer aujourd’hui à Nassaji Mazandaran. Mais depuis hier, les deux pays sont en crise. La raison ? L’annulation du match Al-Ittihad-Sepahan en raison d’une provocation iranienne. Une statue de Qassem Suleimani (général iranien tué en 2020 considéré comme un héros national dans son pays, mais qualifié de terroriste par l’Arabie saoudite, ndlr) se trouvait à l’entrée de la pelouse. « Les administrateurs du club ont trouvé un buste de Qassem Soleimani dans l’allée menant au terrain. Il s’agit d’un simple match de football et la présence (du buste) n’a aucune importance", a déclaré le responsable. Nous leur avons demandé de l’enlever avant l’échauffement d’avant-match, mais ils ne l’ont pas fait. L’équipe est retournée au vestiaire », a indiqué un dirigeant du club à The New Arab.

Depuis, la confédération asiatique (AFC) a annulé la rencontre, qui devrait se tenir sur terrain neutre, pour des raisons de sécurités évidentes. Mais ce n’est pas fini. Face à cette provocation, les autorités saoudiennes auraient demandé à l’équipe d’Al-Hilal de rentrer au pays et donc de ne pas disputer son match à Téhéran. Pour le moment, le club de Neymar est toujours sur place, mais les tensions ne faiblissent pas selon une information et des images fournies par Iran International. La municipalité de Téhéran a en effet installé des portraits de Soleimani dans certaines zones de la ville et les mots « ils ont peur de ses yeux » sont écrits dessus. Pour rappel, le coup d’envoi du match est censé être donné à 18h, heure locale.