Équipe de France, Benzema : Raphaël Varane refuse de prendre position

Karim Benzema réalise, au Real Madrid, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, une saison absolument exceptionnelle. Cette année, le Français a joué 31 matches (29 titularisations) et a marqué 22 buts et donné 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il n'en fallait donc pas plus, au fur et à mesure que l'Euro approche, pour faire renaître le débat sur sa présence dans les listes de l'équipe de France de Didier Deschamps.

Son entraîneur, Zinedine Zidane, a été le premier à allumer la mèche ce samedi : « vous avez raison de m'interroger sur lui, car il est génial. Pour les gens qui aiment le football, regarder Karim est un luxe, car nous l'apprécions et ses coéquipiers aussi. Nous devons continuer, car Karim fait la différence et il sait que ses coéquipiers sont importants. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas (pourquoi il n'est pas appelé, ndlr)... Mais bon, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, je préfère qu'il reste avec nous. Ce qu'il a fait aujourd'hui est spectaculaire. Je suis content, parce qu'il travaille dur et qu'il en veut plus ».

Varane ne veut pas prendre position

En effet, depuis l'affaire de la sextape qui a opposé l'attaquant merengue à Mathieu Valbuena, le joueur formé à Lyon, malgré des performances de très haut niveau, n'est plus appelé avec les Bleus. Il aura ainsi manqué l'Euro 2016, en France, et surtout la Coupe du Monde 2018 en Russie où les Tricolores ont été sacrés. Raphaël Varane, son coéquipier en Espagne, était l'invité d'Europe 1 ce lundi matin et est revenu sur cette histoire.

🚨⚽️Raphaël Varane invité exceptionnel @Europe1 : «Karim Benzema est un gros travailleur et les travailleurs progressent toujours. Il joue son meilleur football, très élégant, très important pour le Real. Mais ce n'est pas mon rôle de m'immiscer entre Z.Zidane et D.Deschamps.» 🔵

«Karim Benzema est un gros travailleur et les travailleurs progressent toujours. Il joue son meilleur football, très élégant, très important pour le Real. Mais ce n’est pas mon rôle de m’immiscer entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps», a-t-il expliqué à la radio. Une situation en effet quasiment intenable surtout pour le défenseur qui maîtrise absolument sa communication. Cette affaire risque d'empoisonner l'équipe de France encore un long moment...