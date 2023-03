Man City : la punchline de Pep Guardiola sur Erling Haaland

Pep Guardiola a de l’humour et tacle ses détracteurs. Critiqué pour avoir fait sortir Erling Haaland à l’heure de jeu, mardi dernier contre Leipzig (7-0), alors que le Norvégien venait d’entrer dans l’histoire de la Ligue des Champions en devenant le troisième joueur (après Messi et Adriano) à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions, l’entraîneur de Manchester City avait notamment été accusé d’avoir pris cette décision pour empêcher le Cyborg d’effacer Lionel Messi des tablettes en C1. Ce samedi, Haaland a récidivé, inscrivant "seulement" trois buts lors de la balade des Cityzens en quart de finale de la FA Cup contre Burnley (6-0).

Là encore, Guardiola a décidé de faire sortir son n°9 à l’heure de jeu, alors qu’il venait de planter 3 buts en l’espace d’une demi-heure. Après la rencontre, l’ancien tacticien du Barça et du Bayern a lâché sa meilleure punchline à ce sujet, sur le ton de la rigolade et dans la bonne humeur. « Huit buts en quatre jours… j’ai joué onze ans à Barcelone et j’ai marqué onze buts. Il est incroyable. Oui, je l’ai fait sortir à trois buts pour qu’il ne batte pas le record de Messi en FA Cup », a ainsi lâché Guardiola au sujet d’une compétition que n’a bien évidemment jamais disputée la Pulga. De quoi mettre fin à toute polémique ?

