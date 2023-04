Manchester United a ciblé ses deux futurs milieux !

La suite après cette publicité

«Quand vous manquez des joueurs, vous devez trouver des solutions en tant que manager. Quand Casemiro et Eriksen étaient disponibles, il n’était pas nécessaire de faire redescendre Bruno Fernandes sur le terrain, mais quand vous avez ces absences, vous devez apporter une solution de l’arrière pour apporter la construction, faire progresser le ballon pour attaquer. Nous avons trouvé cette idée de faire reculer, d’un cran, et il le fait brillamment». Voici ce que déclarait Erik ten Hag à l’heure où son entrejeu connaît quelques mésaventures. Entre la suspension de Casemiro et la blessure de Christian Eriksen, le technicien des Red Devils s’adapte.

Une situation temporaire qui pousse, malgré tout, les dirigeants mancuniens à reconsidérer certaines priorités lors du prochain mercato. Dans cette optique, Manchester United, quatrième de Premier League après sa victoire (2-0) face à Everton, aurait ciblé deux milieux de terrain pour la fenêtre estivale. Comme indiqué par The Telegraph, ce lundi, les Mancuniens ne seraient pas insensibles à l’idée d’enrôler Moisés Caicedo et Alexis Mac Allister, actuellement sous les couleurs de Brighton. Après avoir longtemps travaillé sur le dossier Frenkie De Jong, du côté de Barcelone, le board des Red Devils semble donc prêt à piocher chez l’actuel septième du championnat anglais.

Deux dossiers complexes !

Méfiance toutefois car la situation contractuelle des deux joueurs obligera la direction mancunienne à sortir le chéquier. Sans parler de la féroce concurrence présente pour l’Argentin et l’Équatorien… Désireux de rejoindre Arsenal lors du dernier mercato, Moisés Caicedo a, depuis, prolongé son contrat à l’Amex Stadium jusqu’en 2027. Évalué à plus de 70 millions de livres sterling, le milieu défensif de 21 ans reste, en effet, une référence à son poste et devrait donc logiquement attirer les convoitises d’autres écuries européennes l’été prochain.

De son côté, Alexis Mac Allister a signé un nouveau contrat en octobre dernier. Désormais lié à Brighton jusqu’en 2025 (avec une année supplémentaire en option), le champion du monde argentin, aussi estimé à plus de 70 millions de livres sterling, séduit également à travers l’Europe. À ce titre, Manchester City fait partie des possibles candidats intéressés alors qu’Ilkay Gundogan arrive à la fin de son contrat et qu’aucun accord n’a, pour l’heure, été trouvé. Chelsea reste aussi associé au milieu de l’Albiceleste (16 sélections, 1 but). Bien décidé à l’idée de renforcer ce secteur de jeu, Manchester United va, quoi qu’il en soit, devoir faire pleuvoir les millions pour parvenir à ses fins…