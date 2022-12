Wolves - Manchester United : les compositions officielles

La 18e journée de Premier League se poursuit avec le déplacement de Manchester United à Wolverhampton (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 13h30). Cinquièmes avec 29 points, les Red Devils ont repris la compétition en dominant Nottingham (3-0) et veulent enchaîner pour mettre la pression sur Tottenham (4e, 30 pts) et Newcastle (3e, 33 pts). Les Wolves de Julen Lopetegui, nommé début novembre, viennent de s’imposer à Everton (2-1) mettant fin à une série de cinq matches sans victoire mais occupent toujours une dangereuse 18e place avec seulement 13 points.

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag doit composer sans Sancho, McTominay et Lisandro Martinez. L’entraïneur néerlandais reconduit quasiment le onze victorieux de Nottingham avec Shaw en défense centrale à côté de Varane tandis que Martial va évoluer en pointe avec Antony, Bruno et Garnacho en soutien. Ce dernier est la surprise de Ten Hag et remplace Rashford. Côté Wolves, Lopetegui change également un seul joueur après le succès à Everton. Nunes fait son retour au milieu à la place de Hodge et forme ainsi un entrejeu 100% portugais avec Moutinho et Neves. Derrière, Bueno est reconduit au poste de latéral gauche à la place d’Aït-Nouri.

À lire

MU : Erik ten Hag évoque le retour de Jadon Sancho

Les compositions :

Wolverhampton : Sa - Semedo, Collins, Kilman, Bueno - Nunes, Neves, Moutinho - Hwang, Costa, Podence

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Casemiro, Eriksen - Antony, Bruno Fernandes, Garnacho – Martial.