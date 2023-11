PSG : le point médical avant la réception du MHSC

Dauphin de l’OGC Nice à l’aube de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va tenter de poursuivre sa marche en avant, ce vendredi soir, au Parc des Princes. Opposés au Montpellier HSC, les hommes de Luis Enrique devront cependant se passer de quelques joueurs pour cette rencontre. Dans son traditionnel point médical et en attendant la conférence de presse du technicien espagnol, le club de la capitale précise, à ce titre, que Danilo Pereira sera forfait.

La suite après cette publicité

Victime d’une lésion de l’ischio jambier droit, le Portugais de 32 ans restera en soins jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale. Par ailleurs, le PSG indique que Keylor Navas sera préservé ce week-end en raison d’une lombalgie. Enfin, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe poursuivent leur protocole de reprise. A noter que Marco Asensio n’apparaît plus dans ce point médical : une bonne nouvelle qui laisse penser à un retour possible dans le groupe parisien.