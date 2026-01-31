Les supporters de Chelsea cartonnent Lukaku
Lukaku n’est pas passé inaperçu mercredi soir après la rencontre entre Naples et Chelsea en Ligue des Champions, synonyme d’élimination pour les Gli Azzurri (2-3). En effet, le buteur, remplaçant lors de cette partie, a été critiqué par les supporters anglais lors d’un entraînement solitaire d’après-match dans l’antre des Italiens. L’attaquant a subi des propos insultants de la part des fans des Blues qui criaient : « tu cours comme un hot-dog », dans une vidéo publiée par des fans londoniens dans les tribunes.
“HE’S RUNNING FOR A HOT DOG” [📹@r0bCFC2]
Régulièrement critiqué dans sa carrière, le joueur de 32 ans semble arriver à un moment clé de celle-ci. Très peu utilisé par son coach cette saison en raison d’une très longue blessure, l’attaquant des Diables Rouges, passé par Chelsea, n’a toujours pas marqué ne serait-ce qu’un seul but dans cet exercice 2025-26. Il a cependant joué dix minutes contre la Juventus pour le compte de la 22e journée de Serie A, puis à nouveau quelques instants face aux Anglais cette semaine.
