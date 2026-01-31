Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

Les supporters de Chelsea cartonnent Lukaku

Par Tom Courel
1 min.
Romelu Lukaku au Napoli Naples @Maxppp
Naples 2-3 Chelsea

Lukaku n’est pas passé inaperçu mercredi soir après la rencontre entre Naples et Chelsea en Ligue des Champions, synonyme d’élimination pour les Gli Azzurri (2-3). En effet, le buteur, remplaçant lors de cette partie, a été critiqué par les supporters anglais lors d’un entraînement solitaire d’après-match dans l’antre des Italiens. L’attaquant a subi des propos insultants de la part des fans des Blues qui criaient : « tu cours comme un hot-dog », dans une vidéo publiée par des fans londoniens dans les tribunes.

La suite après cette publicité
CFCDaily
🚨Chelsea fans chanting at Lukaku:

“HE’S RUNNING FOR A HOT DOG” [📹@r0bCFC2]
CFCDaily
🚨Chelsea fans calling Lukaku a Chelsea REJECT!

[📹@CFC_Muk]
Voir sur X

Régulièrement critiqué dans sa carrière, le joueur de 32 ans semble arriver à un moment clé de celle-ci. Très peu utilisé par son coach cette saison en raison d’une très longue blessure, l’attaquant des Diables Rouges, passé par Chelsea, n’a toujours pas marqué ne serait-ce qu’un seul but dans cet exercice 2025-26. Il a cependant joué dix minutes contre la Juventus pour le compte de la 22e journée de Serie A, puis à nouveau quelques instants face aux Anglais cette semaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Chelsea
Naples
Romelu Lukaku

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Chelsea Logo Chelsea FC
Naples Logo SSC Naples
Romelu Lukaku Romelu Lukaku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier