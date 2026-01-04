PL : Manchester United cale à Leeds et perd du terrain

Manchester United a une nouvelle fois laissé filer des points ce dimanche lors de son déplacement à Leeds, à l’occasion de la 20e journée de Premier League. Après une première période fermée et sans véritable occasion, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Au retour des vestiaires, Leeds a affiché plus d’intentions offensives et a été récompensé par l’ouverture du score signée Aaronson à la 62e minute.

La réaction mancunienne ne s’est toutefois pas fait attendre, puisque Matheus Cunha, recrue estivale des Red Devils, a égalisé trois minutes plus tard (65e). Malgré une fin de match dominée et plusieurs situations intéressantes, Manchester United n’est jamais parvenu à prendre l’ascendant pour arracher la victoire. Ce nouveau match nul freine les ambitions du club, qui reste 5e au classement, tandis que Leeds conserve sa 16e place en Premier League.