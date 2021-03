Le retour en grâce de Paul Pogba régale la presse européenne, la nouvelle idée du PSG pour faire venir Lionel Messi

La suite après cette publicité

Un Pog-retour qui enflamme l'Europe

Absent des pelouses d'Angleterre et d'Europe depuis plusieurs semaines, Paul Pogba a effectué son retour ce jeudi soir sur le terrain de San Siro en 8e de finale retour de la Ligue Europa. Et cela s'est très bien passé pour le Français. Entré en jeu à la mi-temps et alors que Manchester United était à ce moment précis éliminé, le champion du monde 2018 a inscrit le but victorieux (1-0 contre l'AC Milan) et envoyé son équipe en quart de finale de la compétition. Un but et un retour qui font plaisir à tout le monde ce matin. En Angleterre, le Daily Mirror et le Manchester Evening News qualifient le «supersub» du soir de «héros». Pendant que La Gazzetta dello Sport écrit que le milieu de terrain a joué un vilain tour aux Milanais. Un tour «diabolique».

Icardi vendu pour acheter Messi ?

Vous allez entendre parler de ce feuilleton pendant encore de longues semaines. Lionel Messi va-t-il rester ou non au FC Barcelone ? Et si non, va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain ? Nouvel épisode en ce vendredi matin avec Mundo Deportivo qui explique que la nouvelle direction du club catalan se montre confiante au sujet d'une prolongation de contrat de sa star. Cependant, la menace parisienne plane toujours. Surtout que, selon le quotidien, le club francilien serait même prêt à vendre Mauro Icardi cet été afin de dégager un gros salaire et une place sur le plan offensif, pour faire venir Messi. Une nouvelle spéculation à prendre avec des pincettes, bien entendu.

Le vestiaire du Barça demande à garder Koeman

La prolongation de Lionel Messi semble la priorité absolue du nouveau président du Barça. Mais celui-ci va devoir aussi vite éclaircir l'avenir de son entraîneur, Ronald Koeman. Débarqué sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, le Néerlandais n'est pas un choix de Laporta et n'est donc pas sûr de poursuivre l'aventure la saison prochaine, malgré «les miracles» qu'il fait, selon Sport, au sein du club. Toujours selon le média, les joueurs auraient demandé à la nouvelle direction de prolonger Koeman et donc de le faire rester au moins un an de plus avec eux. Car le vestiaire et l'effectif sont satisfaits de sa gestion et de son leadership. Une bonne nouvelle pour l'ancienne gloire batave.