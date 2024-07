Mercato OM : Ulisses Garcia a une belle cote sur le marché

Recruté par l’Olympique de Marseille en janvier 2024 contre un chèque de 4 millions d’euros, Ulisses Garcia (28 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait à quelques semaines de la reprise du championnat de France. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la formation marseillaise, l’ancien joueur des Young Boys n’entre pas forcément dans les plans de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur des Olympiens, arrivé en provenance de Brighton.

Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que l’intéressé - au même titre que Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez et Chancel Mbemba - prenait part jusqu’à présent à une partie des séances dirigées par le coach italien mais poursuivait le reste de sa préparation sous les ordres de Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve, le temps que sa situation se décante. À ce titre, nous sommes d’ailleurs en mesure de vous affirmer que l’international suisse (7 sélections) dispose d’une belle cote de popularité sur le marché des transferts.

Ulisses Garcia fait des émules…

Auteur de 14 matches sous la tunique olympienne, le gaucher d’1m82 est notamment dans le viseur d’Augsbourg, qui apprécie grandement son profil. Si le club allemand a d’ores et déjà fait part de son intérêt, aucune offre n’a pour l’heure été formulée aux dirigeants phocéens. Polyvalent, adroit offensivement et fort d’un état d’esprit irréprochable, l’ancien joueur du Werder Brême est, par ailleurs, très apprécié sur le marché allemand, notamment grâce à son expérience aux Young Boys, un club très suivi outre-Rhin.

Heureux à l’OM, le numéro 6 marseillais, formé à Zürich et passé par Nuremberg, pourrait donc ouvrir la porte à un départ, à l’heure où son statut est plus que jamais remis en cause du côté de la Canebière. De son côté et toujours d’après nos indiscrétions, le dernier 8e de Ligue 1 est, lui, ouvert à une vente, à condition de récupérer 4 millions d’euros. Avis aux intéressés…