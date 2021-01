Barca : Eto’o a trouvé le successeur de Messi

L’avenir de Lionel Messi au Barça est de plus en plus incertain. Entre un possible intérêt du PSG ou les déclarations défaitistes de certains candidats à la présidence du club catalan, le destin du numéro 10 argentin est toujours plus flou. Mais Samuel Eto’o a déjà trouvé son successeur dans l’effectif.

L’ancien attaquant des Blaugranas est revenu dans un entretien à SPORTbible sur l’avenir de son ancien coéquipier. Même si le départ du sextuple Ballon d’or n’est pas certains, Samuel Eto’o pense qu'Ansu Fati peut être la prochaine grande star du club, celui qui prendra la relève de Lionel Messi. « Je pense qu'il est celui de l’avenir. (…) Il fait actuellement des choses incroyables, donc je pense que le club doit vraiment le préparer et prendre bien soin de lui. (…) Espérons que ce soit lui qui prenne la relève de Messi. » a lancé l’ex-international camerounais (118 sélections). De quoi mettre un peu plus de pression sur l’une des nombreuses pépites de la Masia.