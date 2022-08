OL : une banderole " anti-stéphanoise " face à Troyes

Lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Troyes (4-1), une banderole assez particulière a été brandie dans les tribunes du Parc OL. Des supporters mécontents de certains joueurs portant des chaussures vertes depuis le début de la saison, se sont exprimés hier avec une banderole « Respectez nos traditions » avec un crampon vert barré en rouge. Pour les Gones, rivaux de l'AS Saint-Etienne, il est impensable pour les supporters de l'OL de voir des joueurs lyonnais porter cette couleur.

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs portaient encore ce type de chaussures face à l'ESTAC hier, ce qui n'a pas plu aux supporters qui n'ont pas manqué de rappeler cette tradition aux joueurs sur les réseaux sociaux. Un des principaux concernés, Malo Gusto aurait demandé à la marque Adidas de lui trouver une paire aux couleurs de l'OL. Sydney Govou, ancien attaquant lyonnais s'est exprimé sur cette tradition qui ne date pas d'hier : « J’ai fait un match avec et trois entraînements. Bernard Lacombe est venu me voir en me disant : "ça, c'est fini. Tu les jettes !". Ce que j’ai fait ! » On ne rigole pas avec les traditions chez les supporters...