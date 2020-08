Rennes : la très belle semaine d'Eduardo Camavinga

La saison a débuté la semaine passée et certains joueurs ont décidé de continuer sur leur lancée. C'est le cas d'Eduardo Camavinga, qui vient de vivre une semaine qu'il n'est pas prêt d'oublier. Entré en jeu contre le LOSC le week-end dernier, le joueur de 17 ans avait été décisif en trouvant Da Silva pour le but de l'égalisation (1-1).

Mais la suite était encore meilleure. Jeudi midi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement et les matches de Ligue des Nations contre la Suède (5 septembre, 20h45) et la Croatie (8 septembre, 20h45). Et à la surprise générale, le champion du Monde 1998 a convoqué Eduardo Camavinga, Paul Pogba ayant été testé positif au coronavirus.

Une convocation en EDF et un magnifique but contre Montpellier

«Il a quelque chose en plus. Tout semble plus facile pour lui. Ça vient tôt, c'est la situation qui a fait que. Je préfère le prendre lui, parce que je pense qu'il a le potentiel pour s’installer en équipe de France», a d'ailleurs déclaré le sélectionneur tricolore ce dimanche matin dans l'émission «Téléfoot», sur TF1. Et cette convocation a certainement boosté le joueur formé au SRFC. Titulaire contre Montpellier samedi (2e journée de Ligue 1), Eduardo Camavinga a livré une prestation XXL avec un très joli but à la clé.

Suffisant pour impressionner ses coéquipiers, à commencer par Steven N'Zonzi qu'il retrouvera en EDF : «la rentrée qu’il fait à Lille était très intéressante. Là, il fait tout le match, qui n’est pas facile. C’est un très bon joueur, appliqué, qui est à l’écoute aussi. On peut voir aussi qu’il est très costaud pour son jeune âge. Il a déjà un gabarit et une puissance qui sont très intéressants pour la suite.» Le rêve va désormais débuter pour le natif de Miconje, qui a rendez-vous à Clairefontaine ce lundi.