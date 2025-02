Bayern Munich : la clause de Harry Kane met déjà la Premier League dans tous ses états

Le mercato d’hiver a officiellement fermé ses portes lundi soir dans les principaux championnats européens. Mais on tient déjà certainement l’un des dossiers qui va enflammer les prochains marchés des transferts. En effet, le cas Harry Kane affole les médias allemands et anglais. Tout a commencé hier avec une information dévoilée par Bild. La publication allemande a révélé que l’international anglais de 31 ans dispose de certaines clauses dans son contrat lui permettant de s’en aller et de revenir en Premier League sous certaines conditions.

La première était activable cet hiver. Il aurait pu s’en aller cet été si un club avait mis 80 M€ durant ce mercato de janvier-février. Pour l’été 2026, le prix fixé est dégressif. Ainsi, une écurie pourra payer 65 M€ à partir de l’hiver prochain pour le recruter pour l’été 2026, soit un an avant la fin de son contrat. Il faudra bien évidemment l’accord du joueur anglais. Pour le moment, il est heureux en Bavière. Du côté du Bayern Munich, on est également satisfait du buteur, auteur de 26 buts et 8 assists en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Une clause activable en 2026

Toutefois, Bild ajoute que les pensionnaires de l’Allianz Arena sondent déjà le marché dans l’éventualité d’un départ du joueur dans un futur plus ou moins proche. Ils ont ainsi ciblé Benjamin Šeško (21 ans) et Viktor Gyökeres (26 ans). Deux éléments qui coûteraient environ 70 M€ selon le média allemand, qui précise que les dirigeants voient en eux de potentiels successeurs de Kane. De son côté, le Telegraph fait aussi un point sur l’attaquant des Three Lions. Ainsi, la publication britannique assure qu’il existe bien des clauses (une seule est activable à présent, ndlr) dans le contrat du joueur.

Celles-ci avaient été introduites dans le cas où le joueur aurait le mal du pays et souhaiterait rentrer pour aller chercher le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer. La clause activable en 2026 est désormais cruciale pour un retour en Angleterre, où l’attaquant n’a pas achevé sa mission. Le Telegraph ajoute que si un club de Premier League déclenche la clause de Kane, Tottenham, son ancien club, devrait décider s’il s’aligne ou non sur le dossier. Si jamais les Spurs venaient à se lancer, ils n’auraient pas la priorité et devraient payer le même prix.

La Premier League surveille déjà Kane

C’est bien le joueur qui trancherait si jamais il avait le choix entre plusieurs clubs. D’ailleurs, les écuries de Premier League sont au courant de cette subtilité et surveillent tout cela de très près. En attendant, le Telegraph indique que Kane se plaît pour le moment en Allemagne, tant sur les terrains qu’en dehors avec sa famille. Malgré tout, une grosse proposition en Angleterre pourrait le faire réfléchir selon le média, qui a tenté de joindre l’entourage du joueur. Mais ses proches qui n’ont pas souhaité s’exprimer. De son côté, le Bayern Munich a été questionné sur les clauses libératoires, que le club n’inclut pas habituellement.

Le directeur sportif, Christoph Freund, a confié à ce sujet : « par principe, nous ne parlons pas des détails des contrats. Il existe différentes configurations. Nous structurons les contrats de manière à ce qu’ils soient également bénéfiques pour le FC Bayern à long terme. Nous voulons maximiser notre succès et constituer la meilleure équipe possible. Parfois, il faut trouver des compromis. Nous voulons toujours obtenir le meilleur accord pour le FC Bayern lors des négociations.» Les clauses intégrées dans le contrat de Kane étaient donc une condition pour réussir à le faire signer en 2023.