Ligue des Champions : un Chelsea réaliste confirme face au LOSC

Battu 2-0 à Londres il y a trois semaines, le LOSC devait réaliser un exploit dans ce 8e de finale retour contre Chelsea. Pas une mince affaire, même si le champion d'Europe se présentait avec quelques nœuds dans la tête face au contexte difficile dans lequel il évolue depuis le début de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Ça s'est d'ailleurs ressenti durant la grande majorité de la première période. Malgré l'absence de Renato Sanches, blessé ce week-end, les Dogues se montraient conquérants, à défaut de se créer des situations. Bien rentrés dans le match, ils finissaient par être récompensés d'un penalty concédé par une main de Jorginho et transformé par Yilmaz (1-0, 38e). Un but qui offrait pas mal d'espoir car la moitié du chemin était déjà accompli. Encore fallait-il tenir jusqu'à la pause...

Sur l'une des premières percées de Chelsea dans ce match, Jorginho glissait le ballon à Pulisic, qui s'en allait battre Jardim, et égalisait (1-1, 45e+3) tout juste avant la mi-temps. Un gros coup de froid s'abattait sur le stade Pierre-Mauroy mais les Nordistes ne s'avouaient pas encore vaincus. La tête de Yilmaz terminait juste à côté (52e), celle de Xeka heurtait elle le poteau d'un Mendy battu sur le coup (63e). Pour dominer ces Blues, il aurait fallu être bien plus réaliste et dans les deux surfaces. Tout ce qu'ont sur faire les Anglais ce soir. Grâce à un centre au cordeau de Marcos Alonso, Azpilicueta, du genou, donnait un avantage définitif aux siens (1-2, 71e), et une qualification pour les quarts de finale de la C1. Vaillant, le LOSC s'incline mais aura eu le mérite de se battre jusqu'au bout.