Habib Beye allume Stéphanie Frappart après Lens-Rennes

Samedi soir, le RC Lens a laissé Rennes englué dans le ventre mou en s’imposant sur la plus petite des marges. Après la rencontre, Habib Beye a été interrogé au micro de DAZN sur les deux situations litigieuses qui auraient pu offrir un penalty à Rennes, la faute sur Lornez Assignon d’abord puis la frappe de ce même Assignon contrée par le coude de Ruben Aguilar. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien coach du Red Star l’a mauvaise.

«Je n’aime pas commenter ça, je trouve que les images sont très claires. J’ai des idées très claires quant à la situation du pénalty, mais Madame Frappart en a décidé autrement…», a déclaré acerbe le coach du Stade Rennais en évoquant la situation. Avec ce succès, le RC Lens recolle dans la course à l’Europe, et ne compte plus que huit points de retard sur le top 4.