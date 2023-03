Florian Thauvin balance sur son départ des Tigres

Cet hiver, Florian Thauvin a quitté les Tigres. Le Français n’entrait plus dans les plans du club mexicain, a été mis à l’écart. Pour l’agence EFE, il est revenu sur son départ houleux. «C’était une bonne expérience, j’étais très content de jouer pour les Tigres. Ça s’est mal terminé, mais il me reste de bons souvenirs. Ce que j’ai le plus aimé, ce sont les Mexicains, les fans ont été très gentils avec moi et je ne les oublierai jamais.» L’ancien joueur de l’OM a tourné la page, lui qui a rejoint l’Udinese.

La suite après cette publicité

«J’ai reçu l’appel du club. Ils m’ont dit qu’ils voulaient me signer et, après les Tigres, je cherchais un projet où je pourrais avoir du temps de jeu. Dès qu’ils m’ont dit que j’allais jouer, j’ai signé pour ce club. Aussi parce que c’est un club historique ici en Italie et c’est une ligue (Serie A) que j’adore. (…) Je vais très bien. Je suis très heureux d’être ici dans cette grande institution, c’est un grand club.» C’est dit !

À lire

Bayern Munich : Julian Nagelsmann ne sera pas licencié