PSG : gros retournement de situation dans le dossier Layvin Kurzawa

Si l'exercice 2019-2020 est officiellement terminé depuis le 30 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus et que le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la troisième année consécutive, la Ligue des Champions n'a elle pas encore rendu son verdict cette saison. Contrairement aux précédentes éditions, le club de la capitale est encore lice au stade des quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions après sa qualification face au Borussia Dortmund le 11 mars dernier et participera donc au fameux Final 8 décidé par l'UEFA, qui se déroulera à Lisbonne du 12 au 23 août prochain.

Comme ses concurrents, le PSG doit faire face à la situation contractuelle de ses joueurs dont le bail expire le 30 juin prochain afin que Thomas Tuchel puisse compter sur l'ensemble de son effectif pour la reprise de la C1. La réalité sera en fait bien différente pour l'Allemand. Si Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) devrait être de la partie au Portugal avec les Rouge et Bleu cet été, tout comme Sergio Rico (26 ans), et que le dossier est plutôt positif pour Thiago Silva (35 ans), selon RMC Sport, Edinson Cavani (33 ans), le meilleur buteur de l'histoire de Paris, a lui refusé d'étendre son contrat au-delà de la fin du mois. Et alors que le média révélait que les négociations étaient relativement compliquées avec Thomas Meunier (28 ans) ou encore Layvin Kurzawa (27 ans), le dossier de l'international français (13 sélections, 1 but) pourrait prendre une tournure complètement inattendue dans les prochains jours.

Kurzawa installé à Paris dans la durée ?

Selon les informations de RMC Sport, le latéral gauche parisien a en effet entamé des négociations avec sa direction au sujet d'une prolongation de contrat au-delà de cette saison 2019-2020. Comme nous vous l'expliquions en avril dernier, Leonardo avait lui même décidé de prendre les choses en main pour le natif de Fréjus. Un revirement de situation total pour un joueur à qui la porte de sortie semblait être la seule issue possible ces derniers mois du côté du Parc des Princes. Pour rappel, Kurzawa était proche de quitter le PSG en janvier dernier pour rejoindre les rangs de la Juventus alors qu'Arsenal lui faisait également les yeux doux de l'autre côté de la Manche.

Si les discussions entre les deux parties venaient à aboutir prochainement, cela remettrait probablement en question le recrutement d'un latéral gauche cet été, Juan Bernat (27 ans) s'étant confortablement installé à ce poste dans la peau d'un titulaire indiscutable. En cas de prolongation au PSG, l'ancien défenseur de l'AS Monaco, apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues cette saison et auteur de prestations parfois très moyennes, aurait également une belle opportunité de se racheter auprès du public parisien. Et de prolonger une aventure entamée il y a déjà cinq ans, en août 2015.