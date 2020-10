Mercato OM : Villas-Boas répond aux rumeurs Seri et Guendouzi

Après Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Luis Henrique, l'Olympique de Marseille prépare-t-il encore un coup ? Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a répondu aux rumeurs envoyant Jean-Michaël Seri (Fulham) et Mattéo Guendouzi (Arsenal) du côté de l'Orange Vélodrome.

«Seri ? Non (rires) ! Je ne cherche rien sauf si on a des propositions et des sorties. Et Guendouzi aussi, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, ce n'est pas vrai du tout», a lâché le Portugais. Pourtant, nous sommes en mesure de confirmer que des contacts ont bel et bien eu lieu entre le club phocéen et Arsenal au sujet de l'international tricolore. Info ou Intox ? A suivre.