Martin Ødegaard n’a pas digéré son passage au Real Madrid

Arrivé au Real Madrid à l’âge de 16 ans en 2015, Martin Ødegaard n’a jamais pu creuser son sillon dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain norvégien, qui fait aujourd’hui les beaux jours d’Arsenal, avait pourtant été très tôt catalogué comme une future star du club madrilène. Dans un entretien accordé à The Players Tribune, le joueur de 24 ans est revenu sur le goût amer laissé par son passage au Real Madrid.

«Nous avions visité le Bayern, Dortmund, United, Liverpool, le Real Madrid et Arsenal à l’époque avec mon père. Au final, on a choisi le Real Madrid parce que c’était le Real Madrid. (…) La presse m’a persécuté pour ne pas répondre immédiatement aux attentes que j’ai générées. J’étais une cible facile. Peut-être que si j’avais été espagnol, ils m’auraient donné un peu plus de temps pour grandir», a regretté Ødegaard. Finalement, le natif de Drammen a su se détacher de cette étiquette d’éternel espoir, puisqu’il figure aujourd’hui parmi les meilleurs milieux de terrain de Premier League.

