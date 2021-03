Liverpool : le remplaçant de Wijnaldum identifié ?

Si l’avenir de Georginio Wijnaldum n’est toujours pas réglé et qu’un départ d’Anfield à la fin de son contrat cet été est possible, Jurgen Klopp doit alors se tourner vers le marché des transferts pour identifier son possible successeur à la récupération. Et il semblerait qu’un nom ressorte déjà.

Selon Eurosport, Sander Berge (23 ans), jeune milieu de terrain international norvégien de Sheffield United serait le choix de l’entraîneur allemand qui souhaiterait profiter de la très probable descente en Championship des Blades pour recueillir l’ancien joueur de Genk. L’ex coach de Dortmund doit maintenant savoir si «Gini» partira ou pas, et s’il aura les moyens de le remplacer, mais en tout cas il a déjà tout prévu si cela devait arriver.