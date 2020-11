Manchester United : Donny van de Beek lâche enfin ses vérités

Une bouffée d'oxygène. Au mois d'octobre dernier, Donny van de Beek avait retrouvé les Pays-Bas pour affronter le Mexique (7 octobre, amical) et l'Italie (14 octobre, Ligue des Nations). Face à la Squadra Azzurra, le milieu de terrain avait marqué le but égalisateur pour les Oranje (1-1). Pratiquement un mois plus tard, le natif de Nijkerkerveen a récidivé. Hier soir, il a de nouveau permis à sa sélection de recoller au score face à l'Espagne en marquant du gauche (1-1). Un but qui compte pour son équipe mais également pour lui qui vit des débuts plutôt compliqués à Manchester United.

80 minutes jouées en Premier League

Les Mancuniens n'avaient pas hésité à débourser 39 M€ (hors bonus) pour le déloger de l'Ajax Amsterdam, le club de sa vie. Mais Van de Beek était prêt à relever un nouveau défi comme il l'avait expliqué à son arrivée chez les Red Devils. «Je ne peux pas expliquer à quel point cette opportunité de rejoindre un club avec une telle histoire est incroyable. Je suis désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans ma carrière et je veux performer au plus haut niveau. Il n'y a pas plus haut que Manchester United. L'équipe a quelques-uns des meilleurs milieux du monde et je sais que je peux beaucoup apprendre d'eux et apporter mes propres qualités au groupe. Après avoir parlé au manager de son projet pour l'équipe et avoir vu la direction excitante que prend le club, je suis impatient de démarrer.»

Ses débuts, le Hollandais les a fait le 19 septembre dernier. C'était à l'occasion de la rencontre face à Crystal Palace. Malgré la défaite 3 à 1, l'ancien de l'Ajax avait marqué le seul but de son équipe. On se disait alors que son aventure à Man U allait bien démarrer. Mais ce n'est pas tellement le cas. Remplaçant le plus souvent, il n'a été titulaire qu'à 4 reprises en 10 matches toutes compétitions confondues (377 minutes). Mais il n'a débuté aucun match de Premier League, une compétition où il n'a joué que 80 minutes au total en 5 apparitions ! Ce qui ne plaît pas du tout à son agent, Sjaak Swart, qui avait poussé un énorme coup de gueule à la fin du mois d'octobre.

Van de Beek attend d'avoir sa chance

« Qu'il soit remplaçant, je n'aime pas du tout ça. Moi-même je n'aurais jamais pu rentrer pour jouer seulement quatre minutes », avait-il lâché. Si sa situation provoque l'incompréhension aux Pays-Bas, mais également chez certains supporters des Red Devils qui veulent le voir associé à Bruno Fernandes et Paul Pogba, le footballeur âgé de 23 ans n'avait jamais commenté son cas personnel jusqu'à présent. Après le match d'hier soir face à la Roja, le discret Van de Beek a décidé de sortir du silence et de lâcher ses vérités. Ses propos sont relayés par The Independent.

«Cela me semble cliché de dire cela, car bien sûr j'aurais aimé jouer plus, mais j'aime vraiment être dans cette belle équipe. J'ai été très bien accueilli et aidé par tout le monde. Je suis une personne patiente, mais bien sûr que vous y allez pour jouer le plus possible. Je pense aussi que, les minutes où j'ai joué, les moments où je suis entré, j'ai montré que je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. (...) Que me dit Solskjaer ? Que je dois être patient, mais aussi que je dois simplement continuer à faire ce que je fais. Et qu'il a vu que j'ai un bon impact quand j'entre sur le terrain. Mon heure arrivera. Et quand ces opportunités se présenteront, je devrai être là.» Motivé, l'international néerlandais n'a pas l'intention de baisser les bras et veut montrer que MU ne s'est pas trompé en misant sur lui.