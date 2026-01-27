Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Monaco explore la piste Tijjani Noslin

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Tijjani Noslin, buteur avec la Lazio @Maxppp

L’AS Monaco traverse une crise sévère de résultats. Dixième du classement de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match de championnat depuis son succès face au PSG en novembre 2025, le club de la Principauté est sous pression et surtout son directeur général, Thiago Scuro.

La suite après cette publicité

Cela n’empêche pas l’ASM de travailler en coulisses pour se renforcer. Parmi les profils recherchés, le poste d’ailier est ciblé. Hier, nous vous révélions que Monaco avait des vues sur Djeidi Gassama (Galsgow Rangers) dans l’optique d’un prêt. Ce mardi, Sky Italie assure que l’ailier de la Lazio, Tijjani Noslin (2 buts, 1 passe décisive en 16 matches) est également dans le viseur monégasque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Lazio
Tijjani Noslin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Lazio Logo Lazio
Tijjani Noslin Tijjani Noslin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier