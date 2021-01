Real Madrid : Sergio Ramos envisage de rejoindre Manchester United !

La suite après cette publicité

A l'instar de Lionel Messi, Sergio Ramos (34 ans) serait en fin de contrat dans moins de six mois. Il est donc libre de négocier, dès à présent, avec le club de son choix afin de s'y engager gratuitement ou alors de négocier une nouvelle prolongation. Mais, concernant l'international espagnol, comme pour le génie argentin, l'avenir semble s'inscrire assez loin de leur club respectif. Concernant les deux joueurs, on évoque le Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas tout.

Selon les informations du Mirror, le défenseur central est aussi pisté par Manchester United et il envisagerait sérieusement de rejoindre les Red Devils. Les pensionnaires d'Old Trafford étaient plutôt sur un jeune élément afin de mieux préparer l'avenir et c'est dans ce sens précis qu'ils se seraient activés sur la piste menant à Jules Koundé, le Français du Sévilla FC. Mais l'opportunité Ramos est grande et évidemment personne ne veut passer à côté.

Ramos laisse du temps au Real

Son envie serait plutôt de rejoindre la Grande-Bretagne puisqu'il « n'aimerait pas le Paris Saint-Germain » selon le tabloïd. Son frère, et agent, René Ramos, aurait ainsi ciblé l'Angleterre pour l'avenir de son poulain. Toutefois, récemment, avec sa grande mansuétude, Sergio Ramos avait décidé de laisser un petit temps de réflexion à ses actuels employeurs et on évoquait le fait qu'il n'écouterait pas les autres propositions avant le mois de février.

Mais le second mois de l'année civile, ce sera ce lundi. Et pour le moment, vu la situation financière du Real Madrid, on se demande bien comment les Merengues pourraient satisfaire un Sergio Ramos. En plus de cela, la Casa Blanca aimerait seulement le prolonger d'une année alors que lui en espérait au moins deux et que le Paris SG lui en proposerait carrément trois ! Cet été, on risque, sur le mercato, de vivre de très grandes choses.