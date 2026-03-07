Les 2 galactiques préférés du FC Barcelone pour le poste de numéro 9

Cet été, un gros chantier attend le FC Barcelone. Après quatre ans de bons et loyaux services, Robert Lewandowski devrait quitter la Catalogne au terme de son contrat, probablement direction la MLS. Le club catalan ne devra donc pas se louper pour remplacer un joueur d’une telle importance, à un poste si essentiel. Et même s’il existe la possibilité de voir le Polonais prolonger et donc rester une saison ou deux de plus, ce sera dans un rôle de remplaçant.

Depuis des mois déjà, de nombreux noms sortent dans les médias espagnols. Il faut aussi prendre en compte les élections qui vont se tenir dans 10 jours à Barcelone, puisqu’en fonction du candidat élu - Laporta reste le grand favori - la donne pourrait changer. Mais la direction sportive actuelle, menée par Deco, travaille déjà sur plusieurs pistes, dont deux prioritaires.

Vlahovic recalé

La première mène ainsi à Julian Alvarez (26 ans), sans trop de surprise. Comme l’indique The Athletic, c’est le premier nom qui a été coché sur la liste par Deco. Son profil plaît beaucoup aux décideurs barcelonais, et l’intérêt est réciproque, toujours selon le média. Le club blaugrana, bien que dans une situation financière peu évidente, se veut confiant quant à sa capacité à signer un gros chèque pour le champion du monde 2022. Les prestations assez médiocres de l’Argentin - 8 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de Liga cette saison - n’ont en tout cas pas refroidi le champion d’Espagne en titre.

Puis, pas loin d’Alvarez, on retrouve le nom d’Harry Kane (Bayern Munich). Lui aussi est très apprécié des Barcelonais mais il y a un hic : Deco serait pour l’instant un peu réticent à l’idée de dépenser une grosse somme pour un joueur qui aura 32 ans cet été. L’Argentin et l’Anglais sont en tout cas les deux favoris de l’écurie barcelonaise, qui a aussi d’autres alternatives, comme Victor Osimhen (Galatasaray) et Omar Marmoush (Manchester City). De son côté, Sport précise que le nom de Dusan Vlahovic (Juventus) a été proposé par les agents du joueur au Barça, mais la réponse a été négative, les Catalans ne souhaitant pas enrôler le Serbe. Affaire(s) à suivre…