Ligue 2 : Le Havre s’offre le derby face à Caen et fait un grand pas vers la montée

Jour de derby en Normandie où le SM Caen recevait le leader havrais pour le compte de la 33e journée de Ligue 2. Après un début d’après-midi rythmé, cette rencontre retombait un peu en intensité avant de voir Gauthier Lloris ouvrir la marque sur corner juste avant la pause (42e). Au retour des vestiaires, le jeune Targhalline envoyait un tir monstrueux dans la lucarne de Mandrea (56e) pour offrir le break au club doyen.

Les esprits s’échauffaient un peu au fur et à mesure de cette seconde période, alors que les Caennais jouaient crânement leur chance. Ntim réduisait même le score juste avant le temps additionnel (89e). Malgré sept minutes de jeu supplémentaires accordées par l’arbitre, et l’expulsion de Richardson (90+5), les locaux n’ont pas réussi à revenir (1-2) et laissent leurs voisins prendre neuf points d’avance en tête. Ça sent très bon la Ligue 1 pour les hommes de Luka Elsner, alors que Caen reste 5e.

