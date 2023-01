Sofyan Amrabat veut rejoindre l’Atletico de Madrid !

La suite après cette publicité

Depuis sa création, la Coupe du Monde a toujours été la meilleure façon de se révéler aux yeux du monde pour les footballeurs. Les joueurs qui brillent lors de cette prestigieuse compétition ont souvent bon nombre de sollicitations par la suite. Révélation pour certains, confirmations pour d’autres, le Mondial permet aux joueurs de montrer tout leur talent. Cette édition 2022 ne déroge pas à la règle avec notamment le Maroc qui a réalisé un très beau parcours en atteignant les demi-finales. Si Azzedine Ounahi a régalé et attise les convoitises comme nous vous le révélions, c’est aussi le cas de Sofyan Amrabat qui a eu de nombreuses sollicitations depuis plusieurs semaines.

Le milieu défensif de 26 ans (sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024) a fait partie des meilleurs joueurs de la compétition et il a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries. Ses performances ont été observées avec grand intérêt par plusieurs clubs qui suivaient le joueur depuis quelque temps. C’était le cas de Liverpool comme nous vous le révélions puisque l’entourage de Sofyan Amrabat a déjà rencontré l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir. Mais l’international marocain a une préférence tout autre.

Le projet sportif de l’Atlético plaît à Amrabat

Selon nos informations, Sofyan Amrabat est très intéressé par l’idée de rejoindre la Liga et l’Atlético de Madrid. Après avoir échangé longuement avec son entourage pour choisir le meilleur projet sportif, le joueur de la Fiorentina estime que les Colchoneros cochent toutes les cases pour lui permettre de poursuivre sa progression. Durant le Mondial, il avait expliqué dans un entretien à Marca être admiratif de Diego Simeone. «Ce que fait Simeone, ce qu’il a réalisé… Il a entraîné l’Atlético de Madrid pendant de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a beaucoup gagné et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de votre équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon.»

Dorénavant, il va falloir que la Fiorentina et l’Atlético de Madrid se mettent d’accord. Car si le joueur préfère l’Espagne malgré des offres plus importantes en Premier League, son club ne va pas brader son joueur. Loin de là. La Fiorentina, qui a tenté de le prolonger ces dernières semaines, est gourmande sur le prix. Ce qui n’arrange pas du tout les affaires des Madrilènes qui n’ont pas un très gros budget pour cet hiver malgré le départ en prêt payant de João Felix pour Chelsea. Les prochains jours devraient donner la tendance dans ce dossier. Mais Amrabat a fait son choix.