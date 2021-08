Trophée des Champions, PSG : Mauricio Pochettino dédramatise

Coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a vécu une soirée compliquée ce dimanche à l'occasion du Trophée des Champions. L'Argentin de 49 ans s'est incliné avec son équipe face à Lille (1-0) et laisse échapper un nouveau trophée après la Ligue 1 2021/2022. Déçu après la rencontre, l'ancien technicien de Tottenham a malgré tout expliqué que ce n'était pas l'objectif principal de son équipe.

La suite après cette publicité

«C'était une finale et c'est une déception. Globalement ce match on a été bon, mais finalement malgré la domination en deuxième on n'a pas gagné. Félicitation à Lille. Ce n'est que le début de saison et on a des choses encore plus importantes à chercher» a-t-il souligné au micro de Prime Vidéo. Pour cela, il faudra vite se relancer lors de la première journée de Ligue 1 et un déplacement contre Troyes samedi prochain (21h).