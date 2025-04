Cinq clubs espagnols en Ligue des Champions la saison prochaine

C’est officiel : l’Espagne comptera cinq représentants en Ligue des Champions lors de la saison 2025/26. Grâce à l’élimination de la Lazio ce jeudi soir en Ligue Europa, combinée aux qualifications du Betis et de l’Athletic Bilbao pour les demi-finales de leurs compétitions européennes respectives, la Liga a raflé l’une des deux places bonus offertes aux championnats les plus performants en coupes d’Europe cette saison.

Le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, l’Athletic Bilbao et Villarreal sont, à ce jour, les cinq clubs qualifiés. Et ce n’est pas tout : la Liga pourrait même envoyer un sixième représentant en cas de sacre de l’Athletic en Ligue Europa, s’il ne termine pas dans les quatre premiers en championnat. En tout, l’Espagne alignera huit équipes en Europe l’an prochain, entre Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Une véritable démonstration de force.