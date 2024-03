Fiorentina : Joe Barone maintenu en soins intensifs et branché à des machines

Le peuple florentin retient son souffle depuis dimanche après-midi. La rencontre entre la Fiorentina et l’Atalanta, dans le cadre de la 29ème journée de Serie A, a été reportée en raison de l’état de santé préoccupante de Joe Barone, directeur général de la Viola. En effet, le dirigeant italien a été transporté en urgence dans l’unité de soins intensifs de chirurgie cardiaque à l’hôpital San Raffaele de Milan, quittant ainsi son hôtel de Bergame. Ce lundi, la Fiorentina a fourni une nouvelle mise à jour sur ses réseaux, confirmant que les fonctions vitales de Joe Barone étaient toujours soutenues par des machines. Selon l’agence de presse italienne ANSA, il n’y a eu aucune amélioration depuis hier et l’état de Barone reste très grave.

La suite après cette publicité

Alors que Barone est hospitalisé, ses enfants (Pietro, Giuseppe, Salvatore et Gabriella) sont arrivés à son chevet ce lundi, partis hier du New Jersey aux Etats-Unis où ils vivent. Son Camilla, est également arrivée à Milan hier, après avoir quitté Florence où elle réside avec son mari depuis un mois. Plusieurs autres personnes bien connues dans les couloirs du club sont arrivés à l’aube ce lundi, dont le directeur sportif Daniele Pradè, le responsable de la communication Alessandro Ferrari, le capitaine de l’équipe Cristiano Biraghi et Giovanni Nigro, l’architecte du Viola Park et ami de longue date de Joe Barone.