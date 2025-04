Saint-Etienne : ambiance de folie pour le dernier entrainement Geoffroy-Guichard avant le derby

Le derby est toujours la rencontre à ne pas manquer dans une saison. Saint-Etienne reçoit l’OL ce dimanche (20h45) et espère bien être à la hauteur du rendez-vous, d’autant qu’une victoire lui ferait beaucoup de bien dans l’objectif du maintien en fin de saison.

Et pour souligner encore un peu plus l’importance de ce match, le dernier entraînement avait lieu dans un Geoffroy-Guichard chauffé à blanc. Plusieurs milliers de supporters ont déployé tifo, entonné des chants et craqué quelques fumigènes sous l’oeil des joueurs, forcément touchés par ces encouragements.

